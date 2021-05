Un bomber fora de servei salva la vida d'un home que s'havia tirat al canal de Seròs

Un bomber que estava fora de servei ha evitat aquest dilluns la mort per ofec d'un home al canal de Seròs, al seu pas per Lleida. L'home s'ha llençat a l'aigua després de veure com un individu feia el mateix d'una manera voluntària.El bomber ha alertat els serveis d'emergència i ell mateix ha agafat unes cordes per lligar-se i baixar a l'aigua.Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Bombers, la Urbana i el SEM. La víctima ha estat traslladada a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb un principi d’hipotèrmia.

