Rocafort de Queralt, la Cellera de Ter i el Pallars Jussà, seus d'un projecte d'arrelament de l'ACM

Rocafort de Queralt (Conca de Barberà), la Cellera de Ter (Selva) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà lideraran les tres iniciatives pilot del "Projecte d'Arrelament al Territori" de l' Associació Catalana de Municipis (ACM) a través de la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG), segons ha informat l'entitat en un comunicat. Es tracta d'un projecte cofinançat per l'associació municipalista que té com a objectiu ajudar a desenvolupar serveis a la ciutadania i combatre el despoblament rural. Els tres territoris han estat anunciats en un acte telemàtic que s'ha celebrat aquest dilluns al matí, i l'FTGB finançarà la meitat de cadascuna de les tres propostes escollides, amb un pressupost total de 70.000 euros.L'Ajuntament de Rocafort de Queralt ha estat escollit amb la proposta guanyadora i un cofinançament de 30.000 euros per al projecte "Repoblem Rocafort de Queralt". Aquesta iniciativa pretén rehabilitar habitatges del municipi per generar oportunitats entre els joves, potenciar la sostenibilitat i generar ocupació. Es realitzarà a través del cohabitatge amb una comunitat d'habitatges independents agrupada en un espai compartit.La proposta de la Cellera de Ter, "Creació d'una cooperativa d'habitatge deslocalitzada i d'una comunitat local de producció d'energia fotovoltaica", estarà cofinançada amb 20.000 euros i el projecte potencial d'un model d'habitatge "cooperatiu, intergeneracional, sostenible i perdurable". Es tracta d'un projecte que inclou la construcció de sis "unitats de convivència" amb la voluntat d'ajudar a arrelar la població, integrar iniciatives públiques i privades i estimular l'economia local. Alhora, preveu instal·lar plaques fotovoltaiques.Finalment, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, també amb un cofinançament de 20.000 euros, durà a terme el projecte "Oportunitats per a les persones, impuls al territori". La iniciativa preveu crear nous serveis de vida independent de les persones amb necessitats de suport a la comarca, a través de la contractació de persones amb discapacitat i risc d'exclusió residencial.El president de l'ACM, Lluís Soler, ha destacat que cal treballar per aconseguir una Catalunya que progressi a "una única velocitat", i ha afirmat que, per fer-ho, "cal posar l'agenda rural al centre de les prioritats del país".

