Troben els cadàvers d'una dona i un home en un domicili de Creixell amb signes de mort violenta

Aquest dilluns a la nit els Mossos d'Esquadra han localitzat els cossos sense vida d'una dona i d'un home a Creixell. El cos policial investiga el cas però es manté el secret d'actuacions, per la qual cosa no aclareixen si es podria tractar d'un presumpte cas de violència masclista.Tot plegat, després de trobar amb signes de mort violenta el cadàver d'una veïna de 52 anys en el mateix domicili on també hi havia un home de 56 anys sense vida.La Policia Local del Creixell va rebre un avís sobre les nou del vespre i agents d'aquest cos es van adreçar a un domicili del municipi. Hi van entrar amb l'ajuda de Bombers i a l'interior van localitzar les dues persones sense vida. Els mossos es van fer càrrec del cas i van comprovar que es tractava d'una mort violenta.

