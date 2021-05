VÍDEO | Una forta explosió obliga a desallotjar onze pisos a Manresa

Una forta explosió, seguida per un virulent incendi que sortia per la finestra posterior del 3r 3a del número 11 del carrer Hospital de Manresa. Trucades a emergències i instruccions per a un desallotjament ràpid. Trucades a tothom des del porter automàtic. Molts dels veïns al carrer amb pijama i barnús. Alguns amb una caixa de gats amb la mascota a dins.Sobre dos quarts d'11 de la nit d'aquest dilluns el servei d'emergències ha rebut una trucada que advertia d'una forta detonació en un pis del carrer de l'Hospital, 11, de Manresa. La Policia Local, els primers en arribar, feien sortir al carrer els veïns dels onze pisos que formen la comunitat. Mentrestant, per la finestra posterior del pis afectat sortia una llengua de foc molt activa. Només era visible des del carrer Sant Salvador. Per davant, la fresa de l'espetec, però res més.Quatre dotacions dels Bombers, i dues o tres ambulàncies del SEM. Presència, també, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local que, un cop desallotjat l'edifici, ha tancat el trànsit de vehicles pel carrer Hospital.Segons els testimonis, s'ha sentit una forta explosió al 3r 3a del bloc, en un pis on, segons han assegurat sanitaris del SEM a, en principi no hi havia ningú en el moment dels fets, tot i que encara queda revisar-ho després de l'extinció. Després d'allò, els fets s'han precipitat, trucades a emergències, desallotjament dels veïns i actuació dels Bombers que, per l'hora que era, no han pogut confirmar cap versió oficial.El pis no té instal·lació de gas, tot i que bombers apuntaven a que tot dona a entendre que hi havia alguna bombona. Un cop s'hagi extingit l'incendi, procediran amb la investigació en un pis que tot quedarà molt destruït.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor