Torra i Ponsatí critiquen l'acord entre ERC i Junts

Sense estratègia independentista es fa difícil governar. https://t.co/Fpjk9jDrRd — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 17, 2021

Apa! I que més?

"JxCat farà president Aragonès, diguin què diguin les bases" https://t.co/KrU2tuI9jf — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) May 17, 2021

Twitter no és representatiu dels votants independentistes. Però sí que ho és dels militants i els activistes. Dels qui han fet les consultes, el 9N, l’1O i totes les movilitzacions.

Sense activistes es poden guanyar unes eleccions, però no es pot fer la independència.

Pensau-hi. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) May 17, 2021

Primeres veus discrepants de l'acord entre ERC i Junts. I venen per part dels de Carles Puigdemont. Ni més ni menys que l'expresident Quim Torra i l'eurodiputada Clara Ponsatí han criticat l'acord anunciat aquest dilluns entre les dues formacions independentistes. En aquest sentit, Torra ha publicat al seu perfil de Twitter un missatge molt clar i breu: "Sense estratègia independentista es fa difícil governar".En una línia molt semblant ha anat Clara Ponsatí, però criticant en aquest cas que, encara que les bases de Junts no aprovin l'acord, els de Sànchez facilitin els vots necessaris perquè Aragonès sigui investit i ERC faci un Govern en solitari. Ponsatí s'ha expressat al seu perfil de Twitter també d'una manera força clarivident: "Apa, i què més?".L'exmembre de la mesa del Parlament per Junts, Josep Costa, ha obert una reflexió en la mateixa xarxa social sobre el votant independentista. Davant qui defensa que Twitter no representa la realitat, Costa afirma que sí que ho fa amb els "militants i els activistes" i amb els qui "han fet possible les consultes, el 9-N i l'1-O". L'exdiputat de Junts demana "pensar" sobre la idea que "sense activistes es poden guanyar eleccions, però no fer la independència".

