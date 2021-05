El Betis demana dos anys i mig de presó per a Hasél per haver dit «neonazi» a Zozulya

Pablo Hasél s'ha tornat a asseure al banc dels acusats aquest dilluns. Ha declarat per videoconferència en el judici contra ell que s'ha fet al jutjat penal 9 de Sevilla en què el Betis l'acusa dels delictes d'odi, injúries i coacció per haver escrit uns tuits desitjant que s'estavellés l'avió del Betis perquè hi viatjava el jugador ucraïnès Roman Zozulya, a qui Hasél acusava de "neonazi".La defensa demana l'absolució de Hasél en considerar que no se'l pot condemnar per cap d'aquests delictes perquè el Betis "no és un col·lectiu vulnerable que requereixi d'una protecció especial", ja que la ideologia de l'exjugador "és un fet objectiu" i perquè "quatre tuits no tenen capacitat per aconseguir res". El club andalús li demana dos anys i mig de presó.En uns tuits del 2017, Hasél acusava Zozulya de "neonazi" i va escriure que "si no fos perquè moririen pilots i hostesses, desitjaria que l'avió de la plantilla del Betis s'estavellés". Per aquests escrits l'acusació particular, que representa l'equip andalús, demana per a Hasél dos anys i mig de presó i més de 12.000 euros que l'advocada del raper, Alejandra Matamoros, ja ha assegurat a l'ACN que no pagarà i que, per tant, es podrien convertir en set mesos més de presó en cas de ser condemnat.Matamoros ha explicat després del judici que ha demanat l'absolució de Hasél en considerar que no ha comès cap delicte penal amb aquests tuits i que sigui el Betis qui pagui les costes judicials en considerar que ha estat un acte de propaganda i d'ús temerari de la justícia per part del club.El raper lleidatà només ha respost les preguntes de la seva advocada. La Fiscalia, que ha estat present a la vista, no ha formulat cap acusació contra ell i, segons Matamoros, s'ha limitat a dir que no considerava delicte penal els fets i que convidava al Betis, si així ho desitjava, a denunciar via civil per una ofensa contra el honor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor