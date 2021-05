Nous indicis d'assassinat en el cas de Madeleine McCann

El cas de la desaparició de la nena Madeleine McCann segueix obert. La investigació sobre la seva desaparició, fa 14 anys a Portugal, segueix activa i és a punt d'oferir nous detalls reveladors que podrien explicar què va passar amb la petita britànica. Després d'anys d'especulacions i carrerons sense sortida, la policia alemanya assegura que té nous indicis que apunten al lloc exacte on es va cometre l'assassinat de la Madeleine. Sunday Mirror El fiscal del cas, Christian Wolters, en declaracions al rotatiu , assegura que té "proves concretes" que incriminen un home: Christian Brueckner. Es tracta d'un conegut pedòfil i violador alemany, empresonat per la violació d'una dona a la ciutat portuguesa de Praia da Luz, localització concreta on va desaparèixer, precisament, Madeleine.Wolters està en possessió de dades i "proves concretes" que poden connectar Brueckner, amb la petita i la localització on van matar, suposadament, la Madeleine. Un dels punts forts d'aquesta teoria és que els McCann estiuejaven sovint a Praia da Luz. Tots els detalls segueixen sota secret de sumari. "Sóc optimista, resoldrem el cas", ha assegurat el fiscal.Les informacions, que apareixen una dècada i mitja després de la desaparició de la menor, poden aclarir un dels casos més mediàtics del segle XXI. Madeleine, llavors, no tenia ni quatre anys d'edat.

