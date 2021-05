El cas del Bloc Llavors: quan els Mossos i el jutge no es posen d'acord per desnonar

El jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha ajornat el desnonament d'aquest dimarts del Bloc Llavors al·legant que els Mossos li han comunicat que "no disposen de la Brigada Mòbil (Brimo), i per tant, no poden assistir la comissió judicial". Per aquest motiu, explica als afectats, ha decidit fixar el dimarts 25 de maig com a nova data pel llançament.



La versió del jutge es contradiu amb la dels Mossos d'Esquadra. Fonts oficials de la policia catalana expliquen a NacióDigital que "no els consta" la conversa amb els jutjats on suposadament manifestaven que "no disposaven" d'efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) per assistir la comissió judicial en el llançament del dimarts 18 de maig. D'aquesta manera, els arguments que el jutge exposa en la diligència, no corresponen amb la versió dels Mossos, que insisteixen a dir que "disposen dels efectius d'antiavalots" i que "desconeixen el que explica el jutge".

Diligència d'ordenació del jutjat sobre el desnonament del Bloc Llavors Foto: @sindicatdebarri



El Sindicat de Barri de Poble-sec va publicar a través de les xarxes socials la diligència d'ordenació del jutjat que anunciava l'ajornament del desnonament. De la mateixa manera que l'anterior ordre, el jutge demana als Mossos d'Esquadra disposar d'efectius de la Brimo per executar el llançament. El sindicat carrega contra el magistrat i el Departament d'Interior: "un informe de vulnerabilitat no serveix per ajornar un desnonament, però que Miquel Sàmper no pugui enviar suficient Brimo, sí que serveix".

El Bloc Llavors, situat al carrer Lleida del Poble-sec de Barcelona, és un edifici propietat del fons voltor finlandès Vauras Investment. Avui dia, hi ha tres habitatges ocupats per famílies vulnerables, totes amb processos judicials oberts per desnonar-les. L'exemple de l'Àlex, el Manel i l'Arkaitz, els inquilins afectats pel desnonament del proper 25 de maig, deixa en paper mullat l'efectivitat de la moratòria de desnonaments del govern espanyol , que estableix que no es poden desnonar persones vulnerables que hagin ocupat habitatges de grans tenidors. El seu desnonament segueix endavant malgrat que han presentat un informe de vulnerabilitat acreditat pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona.L'actuació dels antiavalots dels Mossos en els desnonaments ha estat un dels condicionants en les negociacions de la investidura entre Pere Aragonès i la CUP. Els anticapitalistes van tancar un acord per investir el lider d'ERC que incloïa el compromís per part del futur govern de la Generalitat d'evitar l'actuació de la Brigada Mòbil en els llançaments.Aquesta és una de les línies vermelles que marca l'esquerra independentista per donar suport a la presidència d'Aragonès. Avui, després de fer-se públic el pacte entre ERC i Junts per formar un govern de coalició, el diputat cupaire Xavier Pellicer ha sortit en roda de premsa per recordar que el suport al nou govern va lligat en mantenir els punts acordats amb els republicans: "ho volem deixar molt clar: Si ERC no fa valer l'acord, no hi haurà governabilitat", ha explicat el diputat de la CUP Xavi Pellicer.

