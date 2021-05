El TC revisarà l'arxivament de la querella per maltractament policial del noi de la dessuadora taronja

❗Ens accepten, el Tribunal Constitucional, el recurs del @GAbsolucio contra l'arxiu de la querella per maltractament contra la Policia Nacional!



Seguim i seguirem denunciant i condemnant la impunitat policial! ✊🏽 pic.twitter.com/7v6znMhRfp — Guillem Absolució (@GAbsolucio) May 17, 2021

La policia espanyola va detenir i arrossegar el menor a la Via Laietana Foto: Martí Albesa

El setembre del 2020, el grup de suport Guillem Absolució i Alerta Solidària, que assessoren judicialment el jove santcugatenc de la dessuadora taronja detingut durant les protestes per la sentència de l'1-O , rebia la notícia que s'havia arxivat la querella per maltractaments durant la custòdia a comissaria presentada pel menor d'edat. Així, un jutjat de Barcelona i amb la ratificació de l'Audiència Provincial de Barcelona es descartava que els agents de la policia espanyola haguessin emprat males praxis tal com denunciava el detingut. Una retenció amb cops, insults i vexacions tal com va relatar ell mateix. Aleshores, l'organització va recórrer la decisió al Tribunal Constitucional. I aquest dilluns, han recollit els primers fruits: s'ha conegut que el recurs d'empara s'ha admès a tràmit. Així ho han anunciat en un comunicat, en què asseguren que "tot i que a la policia mai se la condemna, no ens rendim". A falta d'una decisió judicial, des del grup de suport apunten que "seguirem denunciant la impunitat policial" contra la repressió patida per aquelles persones "que lluiten incansablement per una altra manera de viure".Després del judici celebrat el 14 d'abril , la Fiscalia va decidir mantenir les acusacions per desordres públics i d'atemptat contra l'autoritat per en Guillem i tres joves més. Els encausats van negar tots els fets i van assegurar que "en cap moment van llançar objectes contra la línia policial", tal com apuntava l'atestat. El cas va quedar vist per sentència a l'espera de la decisió del jutge.

