Neix la companyia aèria Air Catalogne

Perpinyà es convertirà en la seu de la nova aerolínia Air Catalogne, que aquest dilluns ha fet el vol inaugural transportant l'equip dels Dragons Catalans a Anglaterra. La companyia, creada per Lionel Martí, director de l'escola de vol Aerofutur, i el pilot Yannick Coronil oferirà a partir del 18 de juny tres vols setmanals a Eivissa, passant per Mallorca, a preus d'entre 69 i 79 euros.Inicialment, els avions es llogaran juntament amb les tripulacions d'altres aerolínies però la intenció de la companyia és adquirir el més aviat possible un ATR 72 per poder assegurar connexions regulars amb París, segons publica L'Independant.

