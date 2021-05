Com conservar els formatges?

Dues hores abans del tast

Formatges i què més?

El plaer del tast

La manera més clàssica per seleccionar els formatges d’un tast és construir-lo a partir de la varietat de textures, sabors, formes i llets., un formatge jove, una pasta tova i florida, un formatge garrotxa, una pell rentada, un formatge de pasta dura madurada, un blau o una mica de tupí per acabar, podrien ser un bon exemple.A continuació, us ensenyem com preparar un tast i com degustar-lo ara que s’acostaEl formatge és un producte viu i natural, és a dir, està en constant evolució des que s’elabora fins que es consumeix. És per aquesta raó que el formatge és fràgil i delicat i cal tenir-ne cura per consumir-lo i gaudir-lo en les millors condicions.. Embolicareu els formatges amb paper parafinat, deixant la crosta lliure perquè puguin respirar. També els podeu embolicar amb paper de cuina porós o draps de cuina néts i humits.Dues hores abans de degustar-lo, alliberareu el formatge d’embolcalls i el deixareu a temperatura ambient.; si ho feu amb molta antelació, les pastes toves perdran la seva consistència natural i les premsades es ressecaran. Sempre que sigui possible, fareu un tall que us permeti degustar el formatge des del centre fins a la crosta, donat que el punt de maduració no serà el mateix a l’interior del formatge que a la superfície.Per establir l’ordre de tast, caldrà que analitzeu cada formatge per mesurar-ne el seu punt en aromes i sabor. Independentment del tipus de llet, començareu pels formatges més suaus i acabareu amb els més forts.Podeu acompanyar el tast de formatges amb molts productes. Escolliu sempre productes artesans i de qualitat, que estiguin a l’alçada dels formatges i que es complementin de manera natural.: fruita de temporada i del territori. Ara és un bon moment per les cireres, les maduixes o pomes de muntanya. Totes elles, fruites excel·lents per acompanyar el tast de formatges.: confitures artesanes i amb poc sucre, codonyats, avellanes i ametlles torrades i crues... Les possibilitats són moltes, adapteu-les al vostre gust.: pans de cereals, pans de pagès amb molta molla i crosta gruixuda, pans d’autor, pans amb farines antigues... Resumint, pans elaborats per flequers artesans i de proximitat.: remolatxa escalivada o bullida, patates de muntanya bullides amb pell, o un manat d’espàrrecs verds saltats poden ser bones opcions per complementar el tast i enriquir l’experiència entre convidats i amics.: vins i caves catalans, cerveses artesanes, sucs de fruita sense sucre... El ventall és molt ampli. Us suggerim seleccionar begudes fresques i lleugeres, que es complementin amb la complexitat dels formatges i us ajudin a refrescar la boca entre formatge i formatge.Ara sí, comença el tast. I té un ritual de diversos passos:En primer lloc, observareu el formatge, observant-ne la tipologia de crosta i la textura i color de la pasta.En segon lloc, olorareu el formatge, primer la crosta i després la pasta.En tercer lloc, prendreu el tall i us el posareu a la boca. No el mastegareu, i esperareu que la temperatura del cos i la saliva l’atemperin i el fonguin. En pastes toves aquest procés serà més ràpid que en pastes premsades, on probablement necessitareu l’ajuda de les mandíbules.Fonent el formatge a la boca, aquest anirà desprenent els seus sabors i textures, que juntament amb els aromes retronasals, us ajudaran a descobrir el conjunt de característiques del formatge i els seus efectes en boca.Una vegada us hagueu empassat el formatge, us restarà a la boca el que és anomenat “postgust”, un gran moment per fer-ne una radiografia de les sensacions (aromes, sabors i textures) que us ha deixat el formatge.Entre formatge i formatge us suggerim poder menjar una molla de pa, pomes àcides o alguna beguda que refresqui, netegi i neutralitzi les sensacions de l’anterior formatge.

