La CUP adverteix que els seus vots «no seran un xec en blanc» per al nou Govern

La CUP adverteix a ERC i Junts que la governabilitat del futur executiu només rebrà el suport dels anticapitalistes si es compleix l'acord pactat amb ERC. Xavier Pellicer, diputat dels cupaires, ha defensat que els vots a la investidura de Pere Aragonès "no són un xec en blanc" per al Govern.Els anticapitalistes celebren que s'iniciï la legislatura per donar principi al "canvi de cicle" i acabar amb les "polítiques" del Govern anterior. Pellicer defensa una legislatura de "confrontació amb l'Estat" per avançar en un "nou referèndum". El diputat demana que tot allò que contempla l'acord amb ERC es desenvolupi "des del primer minut" i sobretot en aquells àmbits on es vulneren "els drets elementals i contra la majoria de la gent".Pellicer recorda que l'acord "de mínims" ha de ser "assumible" pel nou Govern i insisteix en la idea què, si "Junts boicoteja l'acord i ERC cedeix", els anticapitalistes no seran garantia que el Govern pugui tenir continuïtat. Una de les primeres demandes que fan els anticapitalistes al nou Govern és aturar la "militarització" contra els col·lectius que defensen el dret a l'habitatge. "Serà la primera mostra de per on van les polítiques del nou Govern", ha explicat.El diputat de la CUP demana també posar en marxa "noves fites" com la llei d'interines, la moratòria de les incineradores o la internalització de la línia 061. Pellicer confirma els vots favorables dels cupaires a la investidura d'Aragonès i explica que "no hi ha prevista" cap assemblea perquè les bases validin la decisió.

