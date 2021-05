El 061 continuarà a càrrec de Ferrovial sis mesos més

Ferrovial va guanyar el 2018 el concurs per a la gestió del 061 Salut Respon. Aquest concurs públic s'acaba a la tardor del 2021, però l'augment del volum de trucades a causa de la pandèmia ha fet que la despesa prevista s'hagi acabat abans d'hora. Si el 2019 aquest servei gestionat per Ferrovial atenia entre 6.000 i 7.000 trucades diàries de mitjana, actualment n'atén unes 15.000 al dia, amb pics que arriben a les 29.000.Per aquest motiu, el SEM va obrir un contracte negociat per imperiosa urgència per cobrir un període de sis mesos. Tot i que Salut va contactar amb un total de 7 empreses, inclosa Ferrovial, per explicar-los les condicions del contracte, només aquesta empresa s'hi ha acabat presentant.El servei adjudicat, però, no està vinculat al rastreig dels positius per covid-19 que va situar fa mesos Ferrovial enmig de la polèmica, sobretot pel fet que una de les principals estratègies per controlar la pandèmia fos gestionada per una empresa privada. El servei va començar el juny i es van evidenciar dèficits en els circuits per rastrejar els contractes. La Generalitat va decidir rescindir aquest contracte al desembre i, des del febrer, s'ocupa del servei l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb un nou programa que havia d'estar més ben integrat en tot el sistema.