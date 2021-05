Govern de coalició o investir Aragonès en solitari: així serà la consulta de Junts a la militància

La direcció de Junts ha perfilat aquest dilluns al matí la consulta a la militància que ha d'avalar el pacte de Govern amb ERC que s'ha definit aquest cap de setmana. Segons diverses fonts consultades per, la formulació serà la següent: avalar l'acord de coalició o bé cedir els vots a Pere Aragonès perquè sigui investit i deixar-lo governar en solitari. La consulta a la militància es va anunciar fa exactament dues setmanes , quan Junts va refredar l'acord amb ERC malgrat els avenços que els republicans havien observat en les converses en els primers dies de maig. Si les bases tomben l'acord, Aragonès serà investit igualment, ha detallat Jordi Sànchez. La prioritat, per tant, és evitar de totes les maneres possibles que hi hagi repetició electoral.La votació arribarà després de l'entesa a la qual han arribat les formacions independentistes per desbloquejar la investidura i reeditar un executiu de coalició. Salut, per exemple, canviarà de mans i Educació es mantindrà com fins ara. Aquest és un dels detalls del preacord al qual han arribat ERC i Junts aquest cap de setmana per desbloquejar la investidura de Pere Aragonès i reeditar un Govern de coalició. Segons fonts consultades per, Junts disposarà de la conselleria de Salut i els republicans mantindran la d'Educació. En el primer cas, el partit de Carles Puigdemont va comprometre's en campanya a situar Josep Maria Argimon , secretari de Salut Pública i cara visible de l'estratègia contra el coronavirus, al capdavant del departament que ara lidera Alba Vergés . Pel que fa a Educació, ara el conseller és Josep Bargalló, circumstància que podria variar en funció del moviment que hi hagi a la primera fila.Una de les prioritats de Junts en la negociació del nou executiu de coalició era recuperar pes social en el global pressupostari. En el Govern que ara hi ha en funcions, sorgit de mesos de converses entre els dos espais, el partit de Puigdemont va acabar cedint el control sobre Ensenyament -així es deia abans la conselleria- per agafar les regnes de Cultura, al capdavant de la qual s'hi va acabar situant Laura Borràs. Això, sumat al fet que ERC mantenia Treball, Afers Socials i Famílies, feia que els republicans disposessin de la pràctica totalitat de les competències socials de l'executiu. Junts havia aspirat a disposar també d'Educació , però finalment quedarà en mans d'ERC.La principal aposta dels de Puigdemont, però, es podrà fer realitat si acaben situant Argimon al capdavant de Salut. Es tracta d'un departament estratègic en aquesta legislatura, perquè lidera la campanya de vacunació -més accelerada que mai, amb previsió de tenir el 70% de la població immunitzada a finals de juliol - i, a banda, continuarà contenint les competències sobre residències, que van passar a control de Salut en el pitjor moment de la primera onada de la pandèmia. Argimon ha cultivat perfil polític des que va arribar al càrrec - Quim Torra el va suggerir com a secretari de Salut Pública - i Laura Borràs el va convèncer de ser conseller en un dinar a mitja campanya.

