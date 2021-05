La Moncloa es resigna a un «camí del diàleg» amb el futur Govern que el PP ja li critica

Nerviosisme a Madrid pel pacte in extremis entre l'independentisme. Fins a l'últim moment Illa i el PSC havien insistit a buscar una alternativa de Govern liderada per l'exministre de Sanitat. Aquella victòria del 14-F, tan celebrada a Ferraz, ha acabat sent pírrica arran de l'acord de l'independentisme per repetir el Govern de coalició entre ERC i Junts, ara amb Pere Aragonès com a president, i amb el suport extern de la CUP. Xoc de realitat, avui, doncs, a la Moncloa.El govern espanyol en bloc ha trigat poc temps a valorar l'acord. La primera a fer-ho ha estat Nadia Calviño, vicepresidenta segona i una de les ministres més conservadores del govern de Sánchez. En la seva línia institucional, Calviño ha desitjat un Govern "constructiu i cooperatiu" i que treballi amb el govern espanyol per "aconseguir els millors resultats pels ciutadans catalans i de la resta d'Espanya". El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha valorat negativament l'acord, però ha mantingut la porta oberta a dialogar amb ERC.El ministre de Política Territorial i l'únic català que ocupa un càrrec ministerial a la Moncloa, Miquel Iceta, ha defensat un Govern "estable pel conjunt de la ciutadania" i ha fet una crida al retorn pel "camí del diàleg". En la mateixa línia ha anat Margarita Robles, ministra de Defensa, definint l'acord de "poc esperançador" i demanant al nou Govern "treballar per a tots els catalans". "Em preocupa que se centrin en la independència i no en els problemes reals", ha exposat.El PP, en un to pràcticament de campanya electoral, ha focalitzat les seves crítiques en el PSOE i en el seu fracàs per governar Catalunya. Pablo Casado, líder dels populars, ha advertit Sánchez que la legislatura estarà "acabada" si accepta els indults als presos polítics per "seguir a la Moncloa". Casado ha acusat el president espanyol d'anar de "copilot amb l'independentisme" i demanar no aferrar-se al càrrec si "el vaixell s'enfonsa".Al seu torn, Cuca Gamarra, portaveu dels populars al Congrés dels Diputats, ha defensat que "l'efecte Illa només ha generat més independentisme" i ha aconseguit "fer créixer als que van en contra d'Espanya". L'alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, tampoc s'ha tallat en les crítiques als socialistes i creu que l'acord demostra una "victòria inútil" d'Illa el passat 14-F. Almeida ha criticat també l'acord perquè "no afronta els problemes de la gent real".L'extrema dreta de Vox, en paraules del vicepresident del partit Jorge Buxadé, creu que l'acord és "la pitjor notícia per a Espanya" i diu que la formació estarà "pendent" de l'acció governamental per si es produeixen "accions il·legals". Al seu torn, el PNB, a través del president de l'executiu dels nacionalistes bascos, Andoni Ortuzar, ha estat una de les poques formacions que ha vist amb bons ulls el pacte: "És necessari per solucionar el conflicte polític". Ortuzar també diu tenir la "mà estesa" perquè els dos països avancin en els seus respectius processos.La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, també s'ha oposat a l'acord veient-lo com un "altre desafiament a Espanya". "És un Govern que no governarà per a ningú", ha afirmat. Segons la presidenta del partit liberal, és el "preludi dels indults". "Es constata un cop més la radicalitat dels socis del govern de Sánchez", ha remarcat Arrimadas, que ha criticat que els independentistes tenen com a "únic objectiu destruir el nostre país". "El pitjor és que Sánchez els vol indultar malgrat tot el que han fet i segueixen fent", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor