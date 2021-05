Una imatge d'arxiu de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. Foto: Edu Bayer

L'arribada del bon temps combinada amb les bones dades epidemiològiques i de vacunació contra la pandèmia del coronavirus fa que cada vegada més gent contempli la possibilitat de fer el viatge que no va poder realitzar l'any passat.. Ara bé, caldrà saber quins aeroports permetran l'arribada d'estrangers i quins no, a banda dels requisits com araque s'hagin de dur a terme per accedir-hi. Al següent mapa es pot veure, país per país, quina és la situació actual a cada lloc. Clicant el país i després l'enllaç de cada un, es poden comprovar les mesures a seguir en aquests moments.Actualment,. Són Mèxic, Albània, República Dominicana, Costa Rica i Macedònia del Nord. En el cas de Mèxic, l'estat més gran que té les fronteres obertes, la Covid ha provocat més de 220.000 morts i se n'han registrat uns 2,4 milions de casos. Al mateix temps, Costa Rica està registrant la seva onada més forta fins ara -amb una incidència superior als 600 casos per 100.000 habitants-. Crida l'atenció que aquests cinc països tenen un índex de vacunació d'entre el 8 i el 15% dels seus habitants, molt per sota del de Catalunya i l'Estat.Amb restriccions ja podem anar a alguns països de tots els continents.. Ara bé, cal tenir en compte les restriccions d'entrada. Així, en tots, normalment. En aquesta categoria, a banda de la majoria de països europeus (França, Itàlia, Portugal, Alemanya, Grècia, Croàcia...) hi ha un bon nombre de països africans. També destinacions com Brasil, Perú, Colòmbia, Bolívia i Paraguai, a l'Amèrica del Sud, o les Filipines, Aràbia Saudita i Tailàndia posen condicions a l'arribada de gent provinent de casa nostra.Ara mateix,. Si bé caldrà veure com es modifiquen les restriccions a mesura que s'acosti la temporada alta de turisme, actualment tenen les fronteres tancades per a turistes de l'Estat -deixant de banda situacions excepcionals-. Estats del nord d'Àfrica com el Marroc, del sud d'Amèrica -Argentina, Xile, Uruguai, Veneçuela...), i gairebé tot l'Àsia. A Europa, els que també veten els turistes ara mateix són Hongria, Moldàvia, Dinamarca, Noruega, Letònia, Estònia i Finlàndia.

