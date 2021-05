Cabify llença una subscripció mensual de lloguer de bicicletes a Barcelona

Fonts de Bive recollides per l'ACN asseguren que aquest servei està desvinculat de les llicències que l'Ajuntament de Barcelona va atorgar a diferents operadors per donar el servei de motos i bicis compartides, ja que els clients s'enduen la bici a casa, on la poden tenir mentre paguin la subscripció. Al cap del temps, també se'ls ofereix l'opció d'arribar a un acord amb l'empresa per abonar la diferència i quedar-se la en propietat.A Barcelona, Cabify ja opera amb el servei de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) i amb un servei de motos compartides, sota el nom de Movo. La multinacional espanyola va abandonar temporalment la capital catalana a finals de gener del 2019 quan la Generalitat va aprovar un decret que regulava els VTC i que establia, entre d'altres, l'obligatorietat de precontractar el servei un quart d'hora, la prohibició d'estacionar a la via pública o tornar a la base després de cada servei entre d'altres.De fet, el sector el taxi manté la guerra oberta contra l'empresa, a qui acusa d'incomplir reiteradament amb aquestes i d'altres requisits i ha convocat una marxa lenta per a aquest dijous entre l'Avinguda Maria Cristina i la Plaça Sant Jaume.