El projecte «Repoblem Rocafort de Queralt», guanyador dels premis Arrelament

El projecte "Repoblem Rocafort de Queralt" ha estat seleccionat aquest dimarts el guanyador de la primera edició dels premis Arrelament , impulsats per l' Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG). El pla, presentat per l'ajuntament de la ciutat, té l'objectiu de "fixar jovent i noves famílies al poble" i vol fer-ho a partir de la renovació de l'antic consultori de la vila i uns terrenys municipals per construir nous domicilis a preu assequible. L'alcalde de Rocafort de Queralt, Marc Roca, vol evitar que "joves que volen independitzar-se i fer-ho al seu poble no puguin perquè no hi ha un parc d'habitatge digne".La primera edició dels premis Arrelament han comptat amb la participació de 19 projectes que pretenien detectar i combatre les problemàtiques dels diversos territoris de Catalunya relacionades amb el despoblament. A banda del primer guardó, dotat amb 30.000 euros, el concurs també ha atorgat el segon premi al "Projecte contra el despoblament i l'exclusió al Pallars Jussà" i el tercer lloc al pla presentat per l'ajuntament de la Sellera de Ter, que proposa la creació d'una cooperativa d'habitatge deslocalitzada. Tots dos guardons compten amb una retribució de 20.000 euros.La nova proposta dels premis s'emmarca en una situació territorial a Catalunya en què el 51% dels municipis tenen menys de 1.000 habitants, però en canvi concentren tan sols el 2,56% de la població del país. Amb aquest concurs, l'ACM preveu obtenir resultats concrets com són el coneixement de les diferents realitats territorials, la detecció de necessitats per desenvolupar polítiques adaptables al territori contra el despoblament i l'anàlisi dels factors que alimenten aquesta problemàtica.Tots els projectes guardonats, per tant, coincideixen en la voluntat d'afavorir l'arrelament de la població en municipis petits i lluitar contra la fuga de gent jove d'aquests pobles.

