El líder de Foment aplaudeix l'acord de govern entre ERC i Junts i els demana centrar-se en la recuperació

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha considerat aquest dilluns una "bona notícia" el preacord anunciat entre ERC i Junts per formar govern a Catalunya i investir Pere Aragonès. Sánchez Llibre ha destacat que s'hagi coronat finalment un acord "després d etres mesos de negociacions" i ha demanat a aquestes forces polítiques que implementin un "gran acord de país" per superrar la crisi. El líder empresarial els ha demanat que "se centrin en la recuperació econòmica" i "governin per a tots els catalans".El dirigent empresarial s'ha pronunciat en aquests termes just quan s'ha sabut - ho ha avançat NacióDigital - que Foment prepara, en converses amb la major part d'entitats econòmiques catalanes, un nou acte unitari per reivindicar l'aposta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'acte està previst per als primers dies del mes de juny, seguint el patró amb què e sva organitzar la trobada patronal del 4 de març.Preguntat sobre les relacions que manté l'empresariat amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president de Foment ha assegurat que en aquetss moments les relacions són "inexistents" i les ha considerat "impossibles de refer", i no per voluntat de Foment. Ha acusat Colau d'actuar amb "sectarisme" i tancar-se al diàleg amb els sectors productius.Josep Sánchez Llibre ha titllat de "barbaritat" i una "ofensa al teixit productiu" plantejar una pujada d'impostos. Ho ha dit en el transcurs d'una conferència donada a la seu de la patronal aquest dilluns. L'empresariat preveu elaborar un "llibre verd" per analitzar la reforma fiscal plantejada pel govern espanyol i proposar alternatives.Sánchez Llibre s'ha mostrat crític amb la idea d'una harmonització fiscal a l'Estat i ha insistiti en el que és una reivindicació històrica de Foment: l'eliminació de l'impost de patrimoni. Així mateix, Foment també ha demanat accelerar l'arribada d'ajudes directes als sectors que més han patit la crisi sanitària, allargar els ERTO fins que s'hagi superat del tot la crisi i introduir criteris de flexibilitat a les empreses.Sobre el debat entorn els peatges, Sánchez Llibre també ha advocat per la política del "qui usa, paga" per a les autopistes, en línia amb el pronunciament del Consell d'Infraestructures de Catalunya.

