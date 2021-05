Govern Aragonès: qui s'hi quedarà, qui hi entrarà i qui en sortirà

Miquel Sàmper Foto: Adrià Costa

Miquel Sàmper (Terrassa, 1966) va entrar al Govern a mitja legislatura, com una de les últimes decisions de Quim Torra com a president. Va substituir Miquel Buch, molt castigat per la gestió de les protestes de la sentència de l'1-O. Com a responsable del Departament el to ha canviat i la voluntat de fer-hi canvis ha estat evident, però no per això s'ha estalviat crítiques i hi ha hagut actuacions qüestionables. Durant el seu mandat ha restituït el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El seu nom opta a continuar al Govern, però no com a conseller d'Interior, que serà per ERC. Podria ocupar la cartera de Justícia, fins ara en mans dels republicans. Sàmper va fer el salt a la primera fila de la política l'any 2015, quan va ser cap de cartell de CiU a Terrassa en substitució de Josep Rull, que havia estat a punt, quatre anys abans, de treure-li l'alcaldia al PSC. El seu substitut, però, no va tenir la mateixa sort i va perdre fins a sis regidors. Sàmper era el degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa.