A ritme de «L'Empordà»: així se celebra una Champions

Felicitats per aquesta Champions!!! Les dones del Barça fent història ⚽️🤘🏼⚽️ — Gerard Quintana (@gerardquintana) May 17, 2021

El Barça va conquerir Göteborg aquest diumenge, amb un triomf històric a la final de la Champions contra el Chelsea (4-0) . Les blaugrana van completar una exhibició futbolística en un escenari únic.Després de la victòria, les jugadores barcelonistes van demostrar que estaven totalment capacitades per a celebrar l'èxit aconseguit a la gespa. Així, sobre la mateixa gespa de l'estadi suec, Aitana Bonmatí i Laia Codina van deixar una de les imatges de la nit -capturada per Esport3- quan es van posar a cantar i ballar «L'Empordà», de Sopa de Cabra.Les de Cortés, que la setmana passada ja es van proclamar campiones de la Lliga Iberdrola, van necessitar només 35 segons per avançar-se en el marcador. Un penal a favor transformat per Alexia Putellas i un gol de Bonmatí en els primers 20 minuts van encarrilar el títol, que Graham va sentenciar amb el quart encara a la primera part.El vídeo de les dues jugadores ha corregut com la pólvora i Gerard Quintana les ha felicitat aquest matí: "Felicitats per aquesta Champions!!! Les dones del Barça fent història", ha exclamat en un tuit.

