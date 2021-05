La candidatura de Gay assegura que l'ICAB ha estat «molt crític» amb els poders establerts

La candidatura de Maria Eugènia Gay al Col·legi d'Advocats (ICAB) ha presentat aquest dilluns la seva candidatura davant els mitjans de comunicació. En un acte al Col·legi de Periodistes, Gay ha posat en valor la seva gestió durant els darrers quatre anys. Ha destacat que s'han abaixat les quotes dels nous col·legiats i que s'ha fet una aposta per la formació gratuïta amb més de 100 webinars durant el 2020.Sobre el "silenci" de l'ICAB davant de les amenaces a drets fonamentals, i en general davant la situació de la societat catalana, Gay i Jesús Sánchez, candidat a vicedegà, han defensat l'actuació de l'entitat i han destacat que "hem estat molt crítics" en molts temes, i ha esmentat el paper dut a terme davant el venciment anticipat del dret hipotecari i l'emparament donat pel Col·legi a lletrats com Gonzalo Boye o Jaume-Alonso Cuevillas.Tant Gay com Sánchez han destacat la voluntat de defensar una "advocacia social", comprometent-se en la creació d'un Observatori de drets de la persona i un Observatori d'Insolvència Personal com a mecanisme de segona oportunitat. El candidat a secretari, Joaquim de Miquel, ha subratllat l'esforç fet per dignificar el torn d'ofici, una "lluita constant" per reduir esperes innecessàries.Jesús Sánchez ha explicat l'esforç fet per l'ICAB durant la pandèmia, en què es van preservar els llocs de treball de tot el personal, que va fer teletreball i en què el Col·legi va poder continuar fent totes les seves tasques. Gay ha destacat igualment la feina feta per prioritzar la presència del català als jutjats. Joaquim de Miquel ha dit que el pes del català als jutjats "depèn de nosaltres", ha recordat que la llengua pròpia és la vehicular a l'ICAB i que cal "incentivar" el seu ús als tribunals.El 3 de juny se celebraran les eleccions a l'ICAB, molt polaritzades entre la candidatura continuista de Gay i l'alternativa que lideren Gonçal Oliveros i Isabel Boza, que ha rebut el suport de sectors progressistes de la professió, molt crítics amb la gestió de Gay, considerada massa complaent amb el poder i silenciosa davant les agressions als drets fonamentals.Hi ha cinc candidatures en aquestes eleccions. A banda de Gay i Oliveros-Boza, concorre també l'advocada Vanessa González, una habitual de les eleccions col·legials, que s'ha destacat sempre per uns missatges molt espanyolistes. Hi ha també dues candidatures a càrrecs personals, per part de David Neila i Josep Maria Paños.

