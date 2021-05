Els comuns critiquen el pacte entre ERC i Junts: «Forma part del passat»

El portaveu de Catalunya en Comú ha lamentat que Junts formi part del Govern i ha criticat que ERC hagi descartat una alternativa d'esquerres. "Per ara això encara no serà possible", ha dit, i ha assegurat que el govern d'ERC i Junts serà "un altre fracàs". "L'únic que han fet ERC i Junts ha estat guanyar temps. La fórmula d'aquest Govern forma part del passat", ha assegurat.En aquest sentit, Mena ha acusat els republicans de "faltar a la seva paraula" i ha preguntat als de Pere Aragonès si han rebut alguna "pressió". "Entre el diàleg i la confrontació estèril, ha triat la confrontació estèril. Entre el canvi i que governin els de sempre, ha triat que tornin a governar els de sempre", ha lamentat el dirigent dels comuns. "ERC ha triat el passat", ha criticat, i ha titllat el pacte de "govern de conveniència". "No és el govern que interessa a la ciutadania del nostre país", ha afegit.Mena ha dit que ningú es pregunta què farà el govern d'ERC i Junts, sinó "quant durarà". "Els comuns hem demostrat que som l'alternativa al govern del passat i que ja neix fracassat. Som l'alternativa a un govern de Junts", ha dit. En els propers mesos, els comuns es dedicaran a "construir l'alternativa de futur" que necessita Catalunya. "Aquest govern només ha aconseguit arrencar uns mesos al calendari", ha dit Mena, i ha assegurat que el "govern del canvi" arribarà.Més de tres mesos després de les eleccions del 14-F, Junts i ERC han tancat un principi d'acord per formar un nou Govern de coalició i evitar la repetició d'eleccions. Els partits han arribat a una entesa aquest cap de setmana en una cimera discreta, contactes que estaven previstos des de dijous, com va avançar NacióDigital . Pere Aragonès, candidat a la presidència, i Jordi Sànchez, secretari general de Junts -que disposava d'un permís penitenciari-, van desencallar el pacte, que no havia estat possible en les setmanes anteriors per les discrepàncies en la definició de l'estratègia independentista i el rol que havia d'assumir el Consell per la República. Segons fonts de la negociació, el paper de l'ens presidit per Waterloo quedarà definit un cop sigui reestructurat, tal com s'havia plantejat en les converses de les últimes setmanes.

