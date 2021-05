El risc de rebrot baixa fins als nivells del juliol de l'any passat

CONTAGIS 669.992 (+482) INGRESSATS 1.145 (+30) UCI 399 (-4) DEFUNCIONS 22.071 (+11) Rt 0,77 (-0,03) REBROT EPG 139 (-13) VACUNACIÓ DOSI 1 2.456.753 (+14.579) DOSI 2 1.073.912 (-40) Actualització: 17/05/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 2.456.753 (+14.579) 32,4% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 1.142.348 (+70.515) 17,2% (+0,9) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 389.000 (-30.500) Actualització: 17/05/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 735.006 (+1.836) REBUIG A LA VACUNA 45.156 (+1.835) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 2.190.599 Dosis Moderna/Lonza: 186.021 Dosis Oxford/AstraZeneca: 780.302 Dosis Janssen: 29.516 Actualització: 09/05/2021

Els principals indicadors de la pandèmia segueixen caient a Catalunya amb el pas dels dies. La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa tres centèsimes, fins a 0,77, mentre que el risc de rebrot ho fa fins a 139 (-15), segons el darrer balanç del Departament de Salut. Aquest últim indicador no es trobava en aquests nivells des dels mesos d'estiu del 2020.En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 191,92 a 180,02. S'han declarat 301 nous casos confirmats, amb un total de 618.429. El 4,23% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.S'ha informat d'11 morts, amb un total de 22.071 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.145 pacients ingressats als hospitals, 30 més que en el balanç anterior, i 399 persones a l'UCI, quatre crítics menys que fa 24 hores.Un total de 2.456.753 persones tenen una primera dosi de la vacuna contra la covid-19 a Catalunya, 14.579 més que fa 24 hores. A més, 1.073.912, tenen una segona punxada, però no s'han posat noves dosis respecte al balanç anterior.En total, 1.142.348 tenen la pauta completa (+1.537). Així, el 31,4% de la població té una primera dosi, un 13,7% també la segona i el 14,6% la pauta completa. Si es tenen en compte els majors de 16 anys són el 36,9%, el 16,2% i el 17,2%, respectivament.

