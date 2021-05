L'Audiència Nacional arxiva la investigació sobre la presència d'espies russos pel procés

L'Audiència Nacional ha descartat la relació entre espies russos i diversos activistes del procés català després d'obrir una investigació el 2019. La policia espanyola havia assenyalat la presència a Catalunya d'una unitat militar d'elit especialitzada en operacions per desestabilitzar Europa. Aquest grup rep el nom d'Unitat 29155 i està fitxada pels serveis d'intel·ligència de diversos països del vell continent. El cas es va arxivar l'estiu passat però no ha sortit a la llum fins ara, en una exclusiva d' eldiario.es Segons informa aquest mitjà, un informe de la Fiscalia renya la policia espanyola per haver aportat només enllaços a notícies de mitjans de comunicació com a proves. "Res ens permet mantenir oberta aquesta investigació, a no ser que busquem una causa general que ens permeti confirmar la tesi de partida, oblidant que aquests tipus d'investigacions estan prohibides", afirma en l'escrit el tinent fiscal Miguel Ángel Carballo, un dels protagonistes en el judici contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i representant del ministeri fiscal en la causa contra els CDR.El sumari 86/19 es va obrir el 2019 i es va tancar el juliol de 2020. L'origen és un informe de la policia espanyola que alerta d'una suposada ingerència russa en l'1-O. Paral·lelament hi ha una altra causa, en aquest cas al jutjat 1 de Barcelona, que continua oberta i fa referència a soldats russos. És l'operació Volhov, que de moment continua en fase d'instrucció. En tot cas, les investigacions de l'Audiència Nacional es van tancar fa sis mesos amb dures crítiques per part de Carballo a la policia espanyola, que retreia als investigadors que només aportessin "enllaços" a informacions de mitjans de comunicació. La causa va transcendir el novembre de 2019. Deia que el setembre de 2017 un general del servei exterior de la intel·ligència militar russa, Sergei Fedotov, amb el nom en clau de Denís Serguéiev, havia estat a Catalunya. Les investigacions inicials apuntaven que ciutadans espanyols actuaven en connivència amb els rusos. La web d'investigació russa ja havia publicat el febrer de 2019 el viatge de Fedotov. Una de les claus d'aquesta investigació ja arxivada era la declaració d'un confident, que apuntava a l'empresari Oriol Soler, membre de l'estat major del procés durant els preparatius de l'1-O. Soler està imputat en l'operació Volhov al jutjat d'instrucció 1 de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor