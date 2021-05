ERC i Junts tanquen un preacord per formar un Govern de coalició

ERC i Cup, no compliran res que no sigui amb el estado podrit.

I al final es...

Per Bribenque el 17 de maig de 2021 a les 09:09 3 0

Ha seigut Jxcat al final que s´ha baixat els pantalons, normal no va guanyar les eleccions, i que també els de Omnium I ANC, han fet fora diguem-ho així als del Consell per la Republica, es a dir que Puigdemont, no ha pogur fer la seva, una cosa teniu de tenir en compta, que el suport internacional que no el teniu, no entra en cap negociació, ni aqui, ni a Madrid, i menys a la UE...