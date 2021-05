Dos detinguts per la mort d'un home a Gualba després d'una baralla

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte dos homes per la seva presumpta implicació en una baralla a Gualba que va acabar amb un home ferit molt greu. Tal com explica el cos en una nota, es va produir una baralla en una zona d'esbarjo d'aquest municipi del Vallès Oriental, i com a resultat havia resultat ferida molt greu una persona. Va ser traslladada a dependències hospitalàries on finalment va morir a conseqüència de les ferides.Els Mossos van detenir dos homes, de 39 i 33 anys respectivament, per la seva presumpta implicació en l'agressió i la posterior mort de la persona. La Divisió d'investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir els fets.

