TV3 reviu la tragèdia del Balandrau, la pitjor en tota la història del Pirineu

Una imatge del documental.

Fitxa tècnica



Direcció: Guille Cascante

Producció executiva: Tono Folguera, Sergi Moreno, Guille Cascante

Producció executiva CCMA: Montserrat Armengou i Sílvia Pairó

Guió. Enric Álvarez i Jordi Morató

Direcció de fotografia: Tomás Ybarra

Edició: Carlos Prieto



Basat en el llibre "Tres nits de torb i un Cap d'Any. Crònica d'una tragèdia al Pirineu", del meteoròleg Jordi Cruz (Símbol Editors).



Una producció Televisió de Catalunya en coproducció amb Goroka i Lastor Media, SL.

A finals d'any del 2000, un fort temporal de vent com no s'havia vist mai al Pirineu va acabar amb la vida de nou persones al Balandrau (set) i a la Coma de l'Orri (dos), al Ripollès. Ho reflecteix el documental "Balandrau, infern gelat", narrat en primera persona pels supervivents.El film inaugurarà la 24a edició del DocsBarcelona aquest dimarts, 18 de maig, i la mateixa nit s’estrenarà al programa “ Sense ficció ” de TV3.El matí del 30 de desembre de l’any 2000, Josep Maria Vilà, un bioquímic de 27 anys, enfila cap al cim del Balandrau fent esquí de muntanya amb la seva xicota i tres amics. Com ells, el Pirineu està ple d’excursionistes, esquiadors i alpinistes que volen gaudir d’un dia esplèndid i de l’abundant quantitat de neu acumulada aquell final d’any.Al migdia, una sobtada ràfega de vent de més de 100 quilòmetres per hora escombra el grup del Josep Maria i la resta de persones que hi ha a la muntanya. Ningú no s’espera una tempesta, les prediccions meteorològiques no ho anunciaven. Estirats a terra, pensen que aquella violència no pot durar: “Som al Pirineu, això no és l’Himàlaia”. Però aquell vent no té intenció d’aturar-se, i no ho farà en les següents 12 hores.No saben que el pitjor encara ha d’arribar. Quan el vent comença a arrossegar la neu acumulada, es transforma en torb. La sensació tèrmica cau fins als 30 graus sota zero, i tot l’espai queda tenyit d’un blanc impecable i immers en un soroll eixordador. Sense poder veure-hi ni sentir-hi, els excursionistes es desorienten, mentre el vent i la neu no paren de colpejar-los violentament. Es congelen i, si no fan alguna cosa, moriran d’hipotèrmia. En un instant, el que havia de ser una plàcida activitat de muntanya es convertirà en una lluita extrema per la supervivència.Aquell fatídic 30 de desembre, nou persones van perdre la vida al Pirineu intentant escapar del torb, en el que avui es recorda com un dels accidents més greus de la història del muntanyisme. “Balandrau, infern glaçat” és el relat en primera persona dels supervivents d’una tragèdia que els va canviar la vida per sempre. Més que sobreviure, aquell dia van tornar a néixer.Una colpidora mirada a un relat, desconegut fins ara, que durant aquell final de l'any 2000 va marcar la història del Pirineu per sempre més.

