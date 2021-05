Alfonso Guerra: «Anul·larem tot el que ha fet Joan Carles I per unes faldilles»

Alfonso Guerra, exvicepresident del govern socialista de Felipe González, ha estat d’allò més contundent en una entrevista que ha publicat aquest diumenge el diari El Mundo . El dirigent, que ja està vacunat contra la Covid, es mofa dels intel·lectuals que han dit que havien viscut un “infern” a Madrid: “On estaven ficats?”.Guerra, que en el seu dia va donar suport a Susana Díaz contra l’actual president espanyol, Pedro Sánchez, considera que l’esquerra actual “no té el tremp necessari per defensar Espanya” i que el PSOE “no pot acceptar canviar un Redondo, Nicolàs, per un altre Redondo, un tal Iván” (el cap de gabinet de Sánchez).Però potser les declaracions més sonades a l’entrevista són les que fa en defensa de la monarquia, des la que sempre s’ha mostrat un acèrrim devot. Guerra aplaudeix el discurs de Felip VI durant l’aniversari de la Constitució i la figura de Joan Carles I, actualment exiliat a Abu Dhabi i investigat per corrupció.En aquest darrer cas, el socialista no es queda curt, de qui opina que durant dues vegades “va ser forjador de la democràcia”, en relació al cop d’estat del 23-F. “I això no ho havia fet cap rei, ni gairebé cap governant a la nostra història. Això és tan important que mereix un respecte i un reconeixement permanent”, afegeix.I conclou d’una manera sorprenent: “Que la llei ha d’intervenir després per qüestions de finances. Doncs que ho faci. Però el tema de les faldilles ja és el súmmum. Anul·larem la construcció d’una democràcia per unes faldilles? Au, vinga!”

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor