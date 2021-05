Rescaten al Port Fòrum un cabirol que feia dies que estava perdut entre Sant Adrià i Badalona

Rescatat el cabirol vist fa uns dies al Parc Fluvial del Besòs. Ha estat trobat a la zona del Port Fòrum #SAB en bones condicions i s’ha traslladat al Centre de Fauna Salvatge Torreferrussa. Agraïm a @agentsruralscat, @mossos, @policialocalsab i @port_forum per fer-ho possible. pic.twitter.com/z6wzm9nR0j — Ajuntament SantAdrià (@AjSantAdria) May 15, 2021

❗️Informem que pel que fa al cabirol que es va observar per 1a vegada el 28 d’abril a la desembocadura del Besòs, l’Ajuntament de #SAB porta fent el seguiment de l’animal des del primer moment i s’ha posat en contacte amb els agents rurals i tècnics per valorar la millor opció. pic.twitter.com/gcp5g6jFmY — Ajuntament SantAdrià (@AjSantAdria) May 10, 2021

La policia local, els Mossos i els Agents Rurals han rescatat un cabirol aquest diumenge a la zona del Port-Fòrum, entre Sant Adrià del Besòs i Barcelona. L'animal va aparèixer fa tres setmanes a la desembocadura del riu Besòs i feia dies que estava perdut entre Sant Adrià i Badalona. Segons ha informat l'Ajuntament de Sant Adrià, està en bones condicions i ha estat traslladat al Centre de Fauna Salvatge de Torreferrussa.Les autoritats sospiten que el cabirol va baixar de la Serralada de Marina, on hi ha altres exemplars, fins al Parc Fluvial del Besòs, on es va veure per primera vegada el 28 d'abril. Un cop constatat que l'animal no tornava per si sol, es va muntar un dispositiu per ajudar-lo a fer anar riu amunt.L'Ajuntament va fer una crida el 10 de maig a la ciutadania perquè col·laborés amb la recerca i facilites informació que ajudés a la policia i als agents rurals a trobar-lo i portar-lo al seu hàbitat natural. Després d'estar-se a prop de la desembocadura durant 10 dies, l'animal va ser vist al nucli urbà de Sant Adrià del Besòs, però quan els Agents Rurals van desplaçar-s'hi ja havia tornat al riu. Finalment, el cabirol ha estat localitzat al cap de sis dies a la zona del Port Fòrum.

