La CUP afirma que anar a noves eleccions seria «una presa de pèl»

La CUP ha fet aquest diumenge una última crida a la "responsabilitat" de Junts i ERC quan falten menys de deu dies de termini per aconseguir un acord d'investidura. "Tornar a repetir eleccions seria una presa de pèl absoluta", ha reconegut la diputada de la CUP Laia Estrada."Una repetició d'eleccions no és el camí, no ens ho podem permetre i no s'entendria", ha afegit la qui va ser cap de llista de la CUP-G el 14-F, Dolors Sabater en un acte a la plaça Comercial de Barcelona, davant del Mercat del Born. " Els quatre punts de l'acord de mínims són un pas endavant, però cal que ERC i Junts es comportin amb responsabilitat", ha insistit Sabater. "Queden molt pocs dies i cal superar el llast del partidisme i el tacticisme", ha reblat la diputada de la CUP."Estem en una situació d'emergència democràtica, social, econòmica i climàtica. I és irresponsable que després de tres mesos d'eleccions no tinguem Govern i hàgim entrat en la mateixa dinàmica que en l'anterior legislatura", ha criticat Sabater, que ha apostat perquè "l'acord de mínims" vagi més enllà de govern i partits i s'obri definitivament als agents socials i societat civil."Hem proposat la creació d'un gran acord nacional per a l'autodeterminació obert als agents socials, polítics i culturals del país", ha precisat la diputada de la CUP. "El Parlament va aprovar el pacte nacional per al dret de l'autodeterminació, però ara cal anar més enllà i encabir totes les veus", ha reflexionat en veu alta Sabater.En paral·lel, la CUP ha volgut llençar un missatge a ERC i Junts, tot avisant-los que un futur executiu català s'ha de desvincular de la governabilitat a Espanya. "L'independentisme no pot legitimar ni facilitar la governabilitat de cap executiu espanyol mentre hi hagi repressió i negativa a la resolució del conflicte", ha recalcat la cap de llista de la CUP-G el 14-F."La CUP tampoc podrà sostenir un Govern en funcions com l'actual, volem dir-ho molt clar. Un Govern que és còmplice de la repressió i que posa la Generalitat en mans de l'Ibex-35, els bancs i els fons voltor", ha etzibat Estrada. "La nova legislatura ha de ser confrontació, de ruptura amb l'estat espanyol i ha de posar el país al servei de la majoria de la població", ha dit."Som davant d'un compte enrere i nosaltres donem per suposat que hi haurà investidura. El país té pressa", ha conclòs Estrada.

