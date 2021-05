La inesperada visita d'uns ossos negres a una família que estaven de vacances s'ha fet viral. Tal com recull EuropaPress, aquest maig Rebecca Ginn estava de vacances amb la seva família a Gatlinburg (a Tennessee, als EUA) i van rebre una visita molt especial.La dona que es trobava dins d'una cabanya de fusta va veure un os negre des de la terrassa. Després de rondar per darrere de la tanca buscant menjar, en van aparèixer més. I cada vegada més a prop. Sortosament els animals no semblaven agressius ni amenaçadors.Tot i això, per si de cas, Rebbeca no va treure'ls els ulls de sobre en cap moment. Fins i tot, entrada la nit, va convidar-los a marxar amablement. El vídeo es va fer viral amb milions de visites.

