VÍDEO Detenen «in fraganti» a Barcelona un atracador de bancs reincident

Detenim in fraganti a Barcelona un atracador de bancs amb tres ordres judicials d'ingrés a presó. Se'l va detenir quan acabava de robar amb arma de foc 3.600€ en una entitat bancària de Sant Martí pic.twitter.com/AnTkxVM72D — Mossos (@mossos) May 16, 2021

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat, 10 de maig, un home de 54 anys que acabava de robar 3.600 euros d'un banc al districte de Sant Martí de Barcelona amb una arma de foc. L'arrestat és un atracador reincident que entre el 2016 i el 2020 havia robat amb violència tres entitats bancàries de la capital catalana.A més, tenia tres ordres de recerca, detenció i ingrés a presó emeses per les autoritats judicials de diferents jutjats barcelonins. La detenció in fraganti es va fer gràcies a una dona que va alertar una patrulla de Mossos que passava per davant l'oficina. Gràcies a l'avís, els agents van poder aturar l'atracador mentre fugia amb el botí.El detingut havia entrat al banc cap a un quart de deu del matí, es va dirigir als taulells d'atenció al públic, va posar l'arma de foc a sobre la barra i va demanar a un treballador que li donés 9.000 euros. Tot seguit es va col·locar darrere del treballador i el va amenaçar amb la pistola apuntant l'esquena per exigir-li que li donés els diners. L'empleat li va donar 3.600 euros i tot seguit l'home va fugir. Una patrulla de mossos, que va ser alertada per una testimoni, va poder-lo aturar i detenir.La Unitat Central d'Atracaments de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la instrucció del cas. Destaca que en tots els seus robatoris l'atracador actuava de la mateixa manera: accedia a un banc simulant ser un client i quan creia que era el moment més oportú s'adreçava al treballador de la finestra de caixa i l'intimidava amb una arma de foc per tal d'emportar-se els diners.

