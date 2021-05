Ramentol prioritza la vacunació dels països més pobres per davant dels nens

Altres notícies que et poden interessar

El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha coincidit amb l'OMS en la necessitat de prioritzar la vacunació dels països més pobres per davant dels nens dels estats més desenvolupats. En declaracions a RAC1 , ha argumentat que la immunitat dels adults ja es tradueix en "protecció" de la població infantil; ha recordat que "no és una malaltia severa" per als nens i que en realitat "genera més risc de mutacions" el fet que hi hagi àmplies capes de població adulta en altres països que no tenen accés a la vacuna.Ramentol ha opinat que l'estiu del 2021 serà més semblant al del 2019 que no pas al del 2020, i ha reconegut que en les properes setmanes l'ús de la mascareta serà un dels debats que s'abordaran al departament.Pel que fa a la imatge dels botellots d'aquesta nit, ha reiterat que són imatges que no agraden, però ha insistit que són "esdeveniments aïllats" i ha demanat no caure en "l'estigmatització del col·lectiu jove".Sobre l'estiu, no ha volgut anticipar les mesures que s'aniran relaxant, però sí que ha apuntat, sobre els grans festivals musicals, que si les condicions epidemiològiques ho permeten poden ser un "pas més en aquest estudi de represa de grans esdeveniments".Pel que fa a la mascareta, ha indicat que Catalunya està molt atenta als que passa en països amb més immunització, com Estats Units, Israel o Regne Unit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor