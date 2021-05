🔴 Tornem a connectar amb @miquel_sabe que, amb moltes dificultats, ens intenta explicar la situació actual a la platja de sant Miquel de Barcelona un cop ja han tancat bars i restaurants#FAQSatrapatsTV3 ▶️ https://t.co/oqZSv2ntXE pic.twitter.com/qhIhPOrU6K — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) May 15, 2021

Nit de festes, botellots i aglomeracions arreu de Barcelona, en el primer cap de setmana sense estat d'alarma. I una d'aquestes, tal com va recollir FAQS de TV3, va ser a la platja de Sant Miquel a la Barceloneta. El periodista Miquel Sabe va tenir problemes per intentar explicar allò que estava passant en aquesta platja. ""Està sent una mica complicat això", avisava a la presentadora del programa Cristina Puig.Un dels concentrats no parava d'incordiar mentre intentava explicar el tancament dels bars i les acumulacions posteriors. Sabe apuntava que la majoria de persones eren estrangeres i algunes, com el que no deixava fer la connexió en directe, "passades de voltes". Finalment el reporter se'n va cansar i li va etzibar: "Disculpa estem treballant sisplau".Malgrat el reporter informa de la manca de presència policial durant la seva connexió, els Mossos i la Guàrdia Urbana van desallotjar aquest dissabte milers de persones que estaven bevent al carrer sense mascareta ni respectar la distància de seguretat. La zona de les platges i el centre històric van ser els llocs on es va concentrar més gent. En total, es van desallotjar 9.055 persones entre les 22 i les 6 hores, segons informen fonts municipals.I de fet, es van desallotjar unes 2.000 persones a la platja de Sant Miquel en una sola passada per part dels dos cossos policials. Se'ls va redireccionar cap a Joan de Borbó pel costat mar per impedir que accedissin de nou als carrers de la Barcelona i evitar les molèsties als veïns.Dos altres punts amb molta gent han estat el passeig del Born i Lluís Companys, també desallotjats. També s'han inspeccionat i tancat tres locals per incompliment d'horari. Precisament, a dos quarts de dotze, la policia ha desallotjat 500 persones del passeig del Born, una de les zones d'aglomeracions habituals en les últimes setmanes. L'actuació s'ha produït sense incidents. Després, el dispositiu policial ha demanat als centenars de concentrats al passeig de Lluís Companys que buidessin l'espai.

