L'independentisme sortiria reforçat en unes noves eleccions, segons una enquesta de «La Vanguardia»

Sembla estrany, però l'independentisme milloraria els resultats del 14-F si es repetissin les eleccions, segons reflecteix una enquesta de GAD3 per a La Vanguardia . Els socialistes tornarien a guanyar i sumarien tres escons més, fins a un total de 36.Pel que fa al sobiranisme, tindria un cert retrocés i se situaria en el 50%, gairebé dos punts per sota del 52% actual. Però l'ensorrament de Cs, que no tindria representació, permetria als independentistes esgarrapar un parell d'escons i situar-se en els 76, vuit per sobre de la majoria absoluta.Fins i tot, ERC i Junts podrien sumar majoria absoluta i no necessitarien de la CUP, que perdria un escó i es quedaria en vuit. ERC pujaria dos diputats (35) i Junts, un (33).

