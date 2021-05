L'ANC convoca avui una concentració per exigir als partits que facin Govern

L'ANC ha convocat una concentració aquest diumenge a les 11.30h a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per exigir a ERC i Junts que es posin d'acord i desencallin la investidura. L'entitat ho va anunciar dimecres en una roda de premsa davant del Parlament, justament quan s'hi celebra una reunió convocada per la CUP amb els dos grans partits independentistes per mirar de sortir del bloqueig, que ja fa mesos que dura.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha exigit als partits "un pla". "Us toca estar a l'alçada del moviment independentista", ha dit, i ha demanat un "compromís per negociar fins al final". Paluzie ha demanat que "no es posi en risc" la majoria del 52% i ha demanat "responsabilitat i generositat" amb la gent que els ha votat. "Quan van sorgir esculls en la negociació entre partits com el de l'espai de coordinació estratègica, vam intervenir amb propostes", ha recordat Paluzie.L'ANC ha dit que "no entén" el "trencament" de les converses entre partits independentistes. Paluzie ha assegurat que encara hi ha l'oportunitat per desencallar la situació i "donar resposta als anhels de la majoria del 52% que vol la independència amb un govern nítidament independentista que faci passes fermes per avançar". "La gent va ser clau per posar la independència al centre i fer l'1-O contra la violència de l'Estat, i ara la gent ha de dir als partits que volem un acord, un Govern i un pla", ha reblat Paluzie.En les últimes setmanes l'ANC ha fet diverses crides als partits per no malbaratar la majoria del 52% dels vots independentistes. Què fer amb aquesta majoria és encara un misteri i ERC, Junts i la CUP no es posen d'acord sobre en què s'ha de traduir. L'entitat sobiranista, que no veu futur a la taula de diàleg que proposen els republicans, va criticar fa uns dies que "un sector de l'independentisme" volia "deslegitimar" la via unilateral.

