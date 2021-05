Nova nit de botellots a Barcelona en el primer cap de setmana sense toc de queda

Algunos asistentes al botellón de la playa van un poco perjudicados #Barcelona #COVID19 pic.twitter.com/L5rBKkA8jL — Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) May 15, 2021

La platja de la Barceloneta també ha estat un dels punts de reunió. Foto: ACN

Nova nit de festes i botellots a la ciutat de Barcelona, en el primer cap de setmana sense estat d'alarma. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han desallotjat aquest dissabte milers de persones que estaven bevent al carrer sense mascareta ni respectar la distància de seguretat. La zona de les platges i el centre històric són els llocs on s'ha concentrat més gent un cop passades les onze, quan tanquen els restaurants.A dos quarts de dotze, la policia ha desallotjat 500 persones del passeig del Born, una de les zones d'aglomeracions habituals en les últimes setmanes. L'actuació s'ha produït sense incidents. Després, el dispositiu policial ha demanat als centenars de concentrats al passeig de Lluís Companys que buidessin l'espai.En declaracions als mitjans, l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Ricardo Salas, ha assegurat que la nit no ha estat més complicada que la de divendres, quan es van desallotjar més de 7.000 persones que feien botellot als carrers de la capital catalana. "De moment continuem amb la línia d'ahir. (...) Els punts de reunió habituals estan carregats de gent però no esperem grans complicacions", ha dit.El dirigent policial espera que aquestes aglomeracions nocturnes "vagin disminuint amb el temps" després de dos caps de setmana seguits de concentracions nocturnes de persones. Salas ha recordat que "el problema no és sortir sinó no respectar les mesures de seguretat" i ha aclarit que amb aquests desallotjaments l'objectiu de la policia és aconseguir que la gent "es dispersi" i formi grups més petits."Podem sortir al carrer, xerrar i passejar. El que no podem fer és anar sense mascareta, compartir alcohol a la via pública, o estar en grups nombrosos perquè això posa en risc a la població", ha afegit.

