Ingressa a presó un CDR que es va encadenar al TSJC el 2018

⚠️ Empresonat un activista de Matadepera a Brians ⚠️



Detingut ahir pels @mossos a Terrassa, treballem ja per assistir-lo i treure'l el més aviat possible



Demà, tots i totes a la concentració de suport ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/HThg8drDt5 — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) May 15, 2021

Un membre del CDR Matadepera ha ingressat a presó per la seva participació en el bloqueig a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que es va produir el 23 de febrer de 2018 . Segons ha informat Alerta Solidària a través d'una piulada, el van detenir aquest divendres a Terrassa.La detenció s'ha produït, tal com ha informat el consistori vallesà, perquè és l'únic dels 13 integrants que van ser acusats d'encadenar-se a les portes de les dependències judicials que no es va presentar al judici, que es va celebrar els dies 5 i 6 de febrer de 2020 a l'Audiència de Barcelona . Finalment, es va resoldre amb l'absolució de tots ells.De fet, el veí de Matadepera va ser un dels membres del CDR sobre els quals es va dictar ordre cerca i captura per detenir-los quan no van anar a recollir els escrits d'acusació per un delicte de desordres públics. La Fiscalia va qualificar els fets "d'atac" al poder judicial.Després de celebrar-se la vista, el tribunal va determinar que no havia quedat acreditat "cap dany" a objectes o coses per part dels manifestants i emmarcava la protesta en la "llibertat d'expressió i crítica" i en la "resistència pacífica sense violència".L'entrada a presó del CDR ha motivat que les tres forces independentistes del consistori matadeperenc -Junts per Matadepera, ERC i la CUP-, la delegació local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell Local per la República Matadepera,Òmnium Cultural Matadepera, CDR Matadepera i La Popular han convocat una concentració de rebuig aquest diumenge davant l'Ajuntament, a les 19.30 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor