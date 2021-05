L'ANC apuja el to i avisa ERC i Junts que s'hi confrontarà si segueixen en el desacord

En directe | Paluzie afirma que si els partits no són capaços de pactar i avançar "mai més" tindran l'ANC al seu costat, informa @Ferrancm https://t.co/twOgxsP5tP pic.twitter.com/UGz3w5nvOn — NacióDigital (@naciodigital) May 16, 2021

En directe | La concentració de l'ANC per demanar "el Govern del 52%" acaba amb el cant del Segadors. Ha reunit un miler de persones a la plaça de Sant Jaume, informa @Ferrancm https://t.co/twOgxsP5tP pic.twitter.com/eK2WChsJIp — NacióDigital (@naciodigital) May 16, 2021

Els manifestants han reclamat la independència. Foto: Yvelisse Teixeira

L'ANC ha convocat aquest diumenge al migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona una concentració per exigir a ERC i Junts que es posin d'acord i desencallin la investidura fent així realitat, gràcies també a l'acord dels republicans amb la CUP, un "Govern del 52%" independentista del 14-F. Més d'un miler de persones han acudit a la cita.En els primers discursos, Mònica Roca, presidenta de la Cambra, ha vinculat la recuperació econòmica a un Govern "fort, cohesionat i estable". Per altra banda, David Fernàndez, vicepresident de l'ANC, ha afirmat que durant el procés han perdut "temps, feines, diners, parelles i ara la confiança".Per últim, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reivindicat la legitimitat del 52% i ha cridat a enfortir la unitat i el Consell per la República. "Ho tenim tot per guanyar", ha afirmat. Però ha matisat que si els partits no són capaços de pactar i avançar "mai més" tindran l'ANC al seu costat.La concentració ha finalitzat amb el cant del Segadors.La concentració per pressionar els partits, que no avancen en les negociacions malgrat que el rellotge corre, va ser anunciada dijous per Elisenda Paluzie, que va exigir als partits "un pla". "Us toca estar a l'altura del moviment independentista", va afirmar. L'ANC ha estat implicada en el procés negociador i en particular al Consell per la República que lidera Carles Puigdemont i que ERC no vol que tuteli la presidència de Pere Aragonès. "Quan van sorgir esculls en la negociació entre partits com el de l'espai de coordinació estratègica, vam intervenir amb propostes", va explicar Paluzie.En les últimes setmanes l'ANC ha fet diverses crides als partits per no malbaratar la majoria del 52% dels vots independentistes. Què fer amb aquesta majoria és encara un misteri i ERC, Junts i la CUP no es posen d'acord sobre en què s'ha de traduir. L'entitat sobiranista, que no veu futur a la taula de diàleg que proposen els republicans, va criticar fa uns dies que "un sector de l'independentisme" volia "deslegitimar" la via unilateral.

