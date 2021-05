Israel destrueix amb un atac aeri la seu de diversos mitjans de comunicació internacionals

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

L'exèrcit d'Israel ha destruït les redaccions de diversos mitjans de comunicació. Ha atacat la seu de la cadena d'Al Jazeera i l'agència de notícies Associated Press, que es troba al mateix edifici, conegut com Al Yalà, a Gaza. Després del bombardeig aeri, l'immoble, de gran alçada, ha caigut, convertint-se en runa.Israel havia avisat de l'atac una hora abans i per això s'havia procedit a l'evacuació de l'edifici amb totes les persones que hi havia.Posteriorment, el mateix exèrcit ha confirmat l'autoria, en un comunicat que ha difós The Times of Israel , i l'ha justificat perquè, asseguren, l'edifici albergava "actius militars" utilitzats per l'ala d'intel·ligència militar de Hamàs, que "s'amaga darrere" de les seus dels mitjans de comunicació.Un atac que ha tingut la reacció, entre d'altres, de la Casa Blanca, a través de la seva portaveu, Jen Psaki, que ha asseverat que "la seguretat dels periodistes i dels mitjans independents és una responsabilitat primordial". El president d'AP, Gary Pruitt, ha confessat estar "commocionat i horroritzat". El canal de notícies àrab ha condemnat l'atac per "ser un clar acte per impedir als periodistes desenvolupar la seva sagrada feina d'informar al món" i ha afegit que demanarà responsabilitats al govern israelià.

