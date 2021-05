Descobreixen que els mamífers poden respirar a través de l'anus en situacions extremes

Gràfic de l'estudi fet amb mamífers Foto: Med

Els mamífers podrien obtenir oxigen a través de l'anus en casos extrems. La sorprenent troballa, publicada a la revista Med , l'ha fet un grup d'investigadors de la Universitat de Medicina i Dental de Tòquio i la Universitat de Nagoya (Japó). L'estudi apunta que la ventilació intestinal -denominat mètode de ventilació enteral (EVA)- permet l'oxigenació de tot el cos mitjançant el subministrament d'oxigen a l'intestí.Els investigadors apunten que aquest descobriment pot ser eficaç en casos d'insuficiència respiratòria greu (hipoxèmia) i podria aplicar-se als humans, com ara als pacients més greus de coronavirus que necessitin ventilació artificial.L'estudi parteix del principi que alguns organismes aquàtics, com ara el cogombre de mar, han desenvolupat mecanismes de respiració intestinal en ambients amb baix oxigen (hipòxia). L'objectiu dels investigadors era demostrar que els mamífers també poden desenvolupar aquesta forma de respiració i per fer-ho van experimentar en porcs, rates i ratolins.Els mètodes d'Assistència de Ventilació Espiratòria d'oxigen que van provar en els mamífers van ser dos i es van fer introduint gas o líquid a través de l'anus. La primera opció consistia en fregar el colon ascendent dels animals de forma mecànica per augmentar el flux sanguini. Però com que aquesta via és una mica violenta per aplicar-la en humans, es va optar per la segona que consistia a utilitzar la perfluorodecalina oxigenada en una lavativa, un compost segur.Ambdues vies van donar com a resultat un augment de l'oxigenació en els mamífers, gràcies a la qual van sobreviure més temps. En la segona intervenció es va absorbir una petita quantitat de líquid, però no va danyar la flora intestinal.Els autors de l'estudi insisteixen que aquest mètode "té potencial per a ser aplicat com una nova via d'assistència respiratòria en la pràctica clínica i que pot ser capaç d'alleugerir la insuficiència respiratòria sense passar directament pels pulmons". Tot i que afegeixen que és necessari desenvolupar i verificar encara més la seva efectivitat i seguretat.

