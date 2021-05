Mor un motorista de 26 anys en un accident de trànsit a Mataró

Un motorista de 26 anys ha mort la matinada d'aquest dissabte en un accident que s'ha produït al punt quilomètric 649 de la N-II, al seu pas per Mataró, d'on era veí la víctima mortal, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 4.44 hores, en el qual se'ls ha detallat que s'havia produït un sinistre amb un ciclomotor implicat a la capital del Maresme. Per causes que s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor ha resultat ferit crític.L'han traslladat en aquest estat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, on ha mort posteriorment. Fins al lloc s'hi han desplaçat, a més de les quatre patrulles de la policia catalana, tres unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers.Amb aquesta víctima, són 37 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

