L'independentisme podria ampliar la majoria absoluta en escons malgrat el triomf del PSC

L'independentisme es podria veure beneficiat amb la repetició d'eleccions a Catalunya, podent ampliar la majoria absoluta en escons, segons una enquesta publicada a La Vanguardia aquest diumenge. ERC sumaria dos escons més, arribant a 35 i Junts un, situant-se amb 33 diputats (un pronòstic, aquest darrer, que xoca amb l'enquesta que ha publicat també avui El Periódico, que redueix la forquilla dels de Puigdemont a les 25-27 cadires, molt per sota que actualment). La CUP en perdria un i es quedaria amb 8.Les tres forces independentistes sumarien 76 escons, dos més que els actuals. L'independentisme tindria el 50% dels vots, per sota del percentatge actual. Així i tot, ERC i Junts podrien sumar majoria també, sense necessitat del suport de la CUP.Qui també en sortiria reforçat seria el PSC, que passaria de 33 a 36 escons i es mantindria coma partit guanyador de les eleccions per nombre de vots. Per contra, Ciutadans sortiria perjudicat i no entraria al Parlament, aquesta davallada seria a causa que la majoria dels seus diputats se'ls emportaria el PP, que passaria de 3 diputats a 8.El partit d'extrema dreta Vox sortiria afeblit d'una segona volta electoral, passant de tenir 11 seients a 8, igual que els comuns baixarien de 8 a 7.

