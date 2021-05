Unes noves eleccions reforçarien ERC i el PSC, segons una enquesta de «El Periódico»

ERC i PSC obtindrien millors resultats que el 14-F si es repetissin les eleccions, segons reflecteix una enquesta de Gesop per a. Els socialistes, que tornarien a guanyar, ho farien aquest cop amb entre 35 i 37 diputats. Pel que fa als republicans, també incrementarien els escons fins a entre 34-36. Així, totes dues formacions ampliarien el marge d'escons sobre JxCat, que en podria perdre fins a set i es quedaria entre 25 i 25.El bloc independentista, tot i que baixaria en conjunt, mantindria la seva majoria absoluta amb entre 68 i 73 diputats. A més, es quedarien en el 48,3% dels vots, quan ara tenen el 50,1.La resta de forces es quedarien pràcticament com estan. Només hi hauria un canvi en les últimes dues posicions. El PPC tindria 5-6 diputats, en lloc dels 3 actuals, i passaria per davant de Cs, que quedaria últim amb 3-4 escons (ara en té 6).Pel que fa al percentatge de vot, el PSC pujaria 3,5 punts i ERC ho faria en punt i mig. En canvi, Junts baixaria 2,8 punts. Vox tindria 10-11 escons (ara en té 11), la CUP es quedaria en 9-10 (pels 9 actuals) i els comuns aconseguirien 8-9 (en tenen 8).

