ERC defensa un Govern en solitari i reclama a Junts «honestedat» per investir Aragonès

Esquerra ha demanat a Junts que "no allargui l'agonia" de les negociacions per evitar una nova convocatòria electoral. Els republicans han apel·lat a l'"honestedat" dels postconvergents per garantir els seus vots en la investidura de Pere Aragonès com a nou president del Govern, així com per formar un nou executiu monocolor que desbloquegi la situació.La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha instat Junts a tirar endavant un suport que, ha recordat, ells mateixos havien plantejat els últims dies. En un acte amb càrrecs locals celebrat aquest dissabte, Vilalta ha insistit que ERC està oberta a "seguir parlant per a tots els pactes que facin falta" un cop es desencalli la investidura i hi hagi un nou executiu.

