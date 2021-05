Què està passant amb els Globus d'Or i per què estan a punt de desaparèixer?

Tom Cruise i Scarlett Johansson, dos dels intèrprets que s'han mobilitzat contra l'HFPA Foto: Europa Press

Els Globus d'Or pengen d'un fil i poden desaparèixer en menys d'un any. Els premis que atorga l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA) a les millors pel·lícules i sèries de la temporada no seran retransmesos el 2022 per la cadena NBC , que ha decidit cancel·lar el contracte que permetia l'emissió des de feia dècades. Actors com Tom Cruise han retornat els seus premis i altres, com Scarlett Johansson o Mark Ruffalo, acusen l'organització de sexisme i racisme, demanant a la indústria que abandonin els premis. Com han arribat a aquesta situació els Globus d'Or? Quins han estat els precedents?L'origen de la caiguda a l'abisme dels premis va ser u na investigació periodística de The Los Angeles Times. En un escrutini sense precedents de les entranyes d'uns premis tan importants per a la indústria com aquests, el mitjà nord-americà va confirmar múltiples casos de corrupció, una brutal opacitat dels seus membres a l'hora de votar els guardonats i una falta de diversitat demostrada tant en els premis, en les nominacions i en els integrants de l'associació. La investigació, del febrer, va suposar que immenses companyies audiovisuals com Netflix, Warner Brothers, Amazon, Universal i un centenar més decidissin cridar al boicot als Globus d'Or.El diari va revelar diversos casos molts sonats. Per exemple, un grup de membres de l'HFPA van volar a París amb totes les despeses pagades en hotels de luxe per "veure localitzacions de la sèrie Emily in Paris ". La producció no va agradar gens a la crítica professional ni a cap mitjà especialitzat, però tot i això, l'HFPA la va nominar. Desenes de pràctiques irregulars, tràfic d'influències i cap adhesió a la junta de membres durant anys van ser les principals descobertes d'uns premis que no van gaudir mai, entre passadissos, de bona fama en la indústria. Scarlett Johansson va carregar amb duresa contra els Globus d'Or en una entrevista a Variety , assegurant que eren uns premis marcats pel sexisme. Mark Ruffalo, un altre dels grans actors de Hollywood que han carregat contra els premis, ha demanat explícitament a tota la indústria que deixi de banda els premis si aquests no fan una revolució interna significativa. Aquesta mateixa setmana, Tom Cruise ha tornat tots els seus premis dels Globus d'Or en senyal de protesta pels escàndols que arrossega l'HFPA.El rebombori va ser de tal magnitud que una important associació dels EUA que ha participat en casos d'aquesta mena, Time's Up, va agrupar personalitats del món del cinema i les sèries en un comunicat demanant canvis o la desaparició dels premis. I els canvis passaven primer per introduir persones diverses a la junta de membres.L'Associació de la Premsa Estrangera ha promès que aquesta setmana començarà una ronda de contactes amb publicistes, experts i candidats per a ingressar a les seves files "amb la promesa de materialitzar tots els canvis necessaris". La gran majoria dels mitjans de comunicació especialitzats dels EUA asseguren que aquest serà un moviment insignificant després d'haver-se destapat el funcionament intern -tant dels premis com dels seus membres- a l'hora de materialitzar nominacions.Amb la pèrdua del contracte de l'NBC per a la gala del 2022, els Globus d'Or estan a punt de desaparèixer després de 78 edicions consecutives. En només dos mesos, una de les cerimònies més prestigioses pel que fa a qualitat i crítica de la indústria de tot el planeta pot difuminar-se en un seguit d'escàndols majúsculs i escenificar, un cop més, com pot de ràpid arribar a canviar una indústria tan immobilista com la de Hollywood.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor