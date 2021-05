Tres detinguts en el desallotjament d'un bloc de pisos a Granollers

A hòsties, així reprimeixen el @mossos de @miquel_samper quan defensem famílies amb menors que no tenen un sostre.



Tota la solidaritat amb la @PAHGranollers, atentes a les convocatòries.



De moment, ens trobem a

📍Comissaria de Mossos, Granollers pic.twitter.com/spw5y31Bws — Coordinadora Antirepressiva de Granollers (@CagGrn) May 15, 2021

Els Mossos d'Esquadra han detingut, aquest dissabte al matí, tres persones acusades de resistència i atemptat a l'autoritat en el desallotjament d'un bloc de pisos a Canovelles (Granollers), ubicat al carrer França, tal com han informat fonts de la policia catalana. Segons han precisat, els arrestats formaven part de la cinquantena de concentrats que hi havia a l'exterior de l'immoble.Es tracta d'un bloc que la PAH Granollers va ocupar aquest divendres a la tarda per destinar-lo a sis famílies necessitades i que és propietat del fons voltor Cerberus. La plataforma va denunciar que portava dos anys buit i que havien esgotat "totes les vies legals possibles i no s’ha trobat cap alternativa".De fet, la presència de la policia en aquest lloc del municipi també va fer-se evident aquest divendres i es van viure moments de tensió amb els concentrats a les portes de l'edifici.Aquest dissabte, però, tal com han precisat des de la policia catalana, s'ha rebut la denúncia del propietari i s'ha actuat per ocupació flagrant de l'immoble i un cop comprovat que no s'havia establert domicili. En total s'han desallotjat deu persones de l'interior.Com a protesta per aquestes tres detencions, la mobilització s'ha traslladat a les portes e la comissaria dels Mossos a la capital del Vallès Oriental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor