Detenen un home i una dona que venien heroïna en el seu domicili familiar a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home i una dona que venien heroïna en el seu pis del barri de Baró de Viver de Barcelona. La investigació va començar arran d'unes queixes veïnals, que asseguraven que hi havia persones toxicòmanes que compraven substàncies en un immoble del barri, i això els generava inseguretat. Les queixes eren anònimes perquè els traficants els amenaçaven. Els agents van fer vigilàncies, seguiments i intervencions de droga als compradors. En el registre, el 13 de maig, es van trobar eines per manipular la droga, diners, un revòlver i una pistola semiautomàtica, a més de tota la documentació que acreditava el flux de diners relacionat amb la venda. Les armes les amagaven a l'armari de les filles.També tenien una arma blanca de grans dimensions amagada amb una balança de precisió i estris per a la confecció d'embolcalls. Es van intervenir 3.865 euros que estaven amagats a l'interior d'un mitjó en un calaix.La investigació es manté oberta per esclarir si els detinguts podrien estar implicats en altres fets delictius. Han passat a disposició judicial aquest dissabte.

