El remei casolà per tallar ceba sense plorar

Hi ha molts mites per tallar ceba sense plorar, així com solucions perquè no sigui un bany de llàgrimes. Una de les últimes idees arriba des dels Estats Units, concretament de Texas, i és d'allò més casolana: utilitzar la tapa d'una olla i amb una dessuadora amb caputxa perquè quedi lligada.Aparentment, sembla una mena de casc d'astronauta, amb la particularitat que hi ha el mànec de la tapa de l'utensili de cuina. La idea se li va ocòrrer quan va veure que hi havia gent que ho utilitzava com a màscara.Segons ha dit, el remei ha funcionat, malgrat que "es va entelar molt ràpid i gairebé m'asfixio". Un recurs que, potser, s'ha de sofisticar una mica més.

